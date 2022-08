Gabriel Neves deve ser desfalque do São Paulo para jogo com o Flamengo

23/08/2022 | 18:50



O técnico Rogério Ceni ganhou mais um problema para escalar o time do São Paulo para o duelo desta quarta-feira, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo. Gabriel Neves sofreu um trauma no tornozelo direito e não participou do último treinamento.

A pancada aconteceu no clássico do final de semana com o Santos na Vila Belmiro e para a posição, Rogério Ceni deve escalar Pablo Maia. Além do jogador uruguaio, o comandante são-paulino não vai poder contar com a experiência de Miranda.

O zagueiro foi expulso no empate de 2 a 2 com o América-MG, no Independência, e cumpre suspensão na partida do Morumbi. O substituto não está definido, mas Luizão deve ficar com a vaga no miolo de área.

Além dos problemas de contusão e suspensão, Rogério tem ainda mais desfalques nesta lista de baixas. Felipe Alves, Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme também ficam de fora, já que não estão inscritos na Copa do Brasil.

Em meio a tantos problemas, a boa notícia fica por conta das arquibancadas. A expectativa é de estádio lotado, já que mais de 40 ml ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Em jogo, além do primeiro passo para tentar chegar à final da Copa do Brasil, Rogério tem um tabu pessoal a superar contra o Flamengo. Dos oito jogos que fez como treinador diante do time carioca, o ex-goleiro são-paulino perdeu todos os duelos.

Neste histórico, ele sofreu quatro derrotas pelo São Paulo, caiu três vezes no período em que comandou o Fortaleza e perdeu ainda mais um confronto quando esteve à frente do Cruzeiro.