Ídolo do Liverpool desmerece Casemiro: 'Era do Real e nunca foi grande jogador'

23/08/2022 | 18:35



Graeme Souness, ídolo do Liverpool e atual comentarista pelo canal Sky Sports, não entendeu tanta motivação dos torcedores do Manchester United pela contratação do volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid.

'O Casemiro estava no Real Madrid com grandes jogadores, mas não é um grande jogador, nunca foi um grande jogador", disse. "Ele tem 30 anos e custa mais de 70 milhões de euros, mais objetivos. É muito dinheiro. Não vejo como o Manchester United possa jogar melhor quando o Casemiro tiver a bola."

O ex-atleta, de 69 anos, reconhece que o brasileiro "ajudará a equipe a ser mais sólida no meio-campo", mas que não é um jogador que empolgue a torcida. "Acho que ele teve sorte de estar naquela equipe do Real Madrid. Nunca fiquei na expectativa para ver Casemiro jogar. O Benzema e os outros jogadores, sim", afirmou o antigo capitão dos Reds.

Casemiro foi apresentado à torcida do United nesta segunda-feira, quando a equipe venceu o clássico diante do Liverpool, em Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O jogador poderá estrear no sábado contra o Soulthampton.