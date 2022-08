David Neres se destaca e Benfica avança à fase de grupos da Liga dos Campeões

23/08/2022 | 18:30



Com uma bela atuação do brasileiro David Neres, que deu assistência e marcou um gol, o Benfica garantiu presença na fase de grupos da Liga dos Campeões ao derrotar o Dínamo de Kiev por 3 a 0, nesta terça-feira, no estádio da Luz, em Lisboa. O time português já tinha vantagem por ter vencido a partida de ida por 2 a 0 e fez a festa diante da sua torcida com um novo triunfo sobre os ucranianos.

A vitória foi toda construída no primeiro tempo. Otamendi abriu o placar aos 27 minutos. Já no final da etapa inicial, Rafa Silva ampliou aos 40 minutos e logo depois o brasileiro anotou o terceiro.

Na partida que selou a volta do Benfica à fase de grupos do torneio europeu, Neres foi um dos grandes destaques. Quando o jogo ainda estava empatado, ele quase abriu o placar em bela bicicleta na pequena área.

E foi de uma assistência do ex-são-paulino que saiu o primeiro gol. Ele dominou a bola da direita e cruzou para Otamendi completar. O Dínamo se complicou e facilitou a vida do time português ao errar na saída de bola no lance do segundo gol. Rafa Silva pegou o presente e mandou para as redes.

A consagração pela boa atuação veio no final do primeiro tempo quando David Neres aproveitou um contra-ataque e bateu cruzado para fechar o placar.

No duelo, ele comandou as ações ofensivas e até o recurso do calcanhar ele utilizou para a alegria dos torcedores do Benfica. É a décima segunda vez que o clube português confirma presença no torneio mais importante de clubes da Europa nas últimas 13 temporadas.

Com a classificação, a equipe de Lisboa se junta ao Porto e ao Sporting, dois dos maiores rivais em Portugal, a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.