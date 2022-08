Ponte Preta inicia preparação para jogo contra o Novorizontino com desfalques

23/08/2022 | 17:55



O elenco da Ponte Preta se reapresentou nesta terça-feira, depois de ganhar dois dias de folga após a vitória no dérbi sobre o Guarani, por 1 a 0, no último sábado. O foco agora é no Novorizontino, em Novo Horizonte, nesta quinta. Para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos não vai conseguir repetir o time do clássico. São duas baixas no meio-campo. Felipe Amaral recebeu o terceiro cartão amarelo e Léo Naldi foi substituído ainda no primeiro tempo com dores na coxa.

Os substitutos devem ser Moisés Ribeiro e Rithely, que entraram no decorrer do clássico campineiro. Isso porque Fraga continua no departamento médico depois de ser diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa.

"Vai ser um jogo bastante difícil. A gente vai trabalhar esses dias e ver o que o professor tem para fazer. O objetivo é buscar os três pontos fora de casa", disse o meia Fessin, autor do gol sobre o Guarani.

Dona da quarta melhor campanha do returno da Série B, a Ponte Preta está na 12ª colocação, com 32 pontos, um a mais que o Novorizontino, adversário desta quinta-feira. Hoje, a diferença é de sete para o Z4 e de dez para o G4.

Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam a partir das 21h30 desta quinta-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 26ª rodada.