Com sete estreantes em Mundiais, seleção masculina de vôlei inicia campanha

23/08/2022 | 17:40



Um time em fase de renovação. É dessa maneira que o técnico Renan Dal Zotto vai comandar a seleção brasileira masculina que inicia a sua campanha no Campeonato Mundial na Eslovênia. Dos 14 atletas convocados, sete disputam a competição pela primeira vez. O Brasil estreia nesta sexta-feira, às 6h (horário de Brasília)em Ljubliana e terá Cuba como adversário. O Sportv 2 transmite jogo.

A possibilidade de debutar com a camisa da seleção em uma competição tão importante vem motivando essa nova safra de jogadores.

"Estar na seleção adulta sempre foi o meu sonho. Cada campeonato é uma história diferente a ser contada. Vamos começar uma nova nesta sexta-feira. Sou um cara muito positivo e estou confiante com este time", disse Cachopa.

O central Flávio é o estrante com mais rodagem no grupo. Aos 29 anos, ele foi o terceiro bloqueador mais eficiente da Liga das Nações 2022. Ciente da responsabilidade, ele sabe que o esforço precisa ser mantido.

"Cada jogo será muito duro, uma pedreira atrás da outra. Mas confio na força deste grupo, ganharemos mais confiança a cada jogo. É uma honra vestir a camisa do Brasil, ainda mais em um momento tão importante como um Mundial. Já disputei três nas categorias de base, mas agora será uma experiência única. O frio na barriga estará presente, até porque jogar voleibol é o que nos faz sentir bem."

O ponteiro Adriano, de apenas 20 anos, iniciou a carreira após se encantar com a conquista do ouro olímpico na Rio 2016, e hoje tem a oportunidade de dividir a quadra com os ídolos daquele time, como Bruninho, Wallace, Lucarelli e Lucão.

"O voleibol é o que eu amo fazer da vida, nem sei explicar o sentimento de defender o Brasil em grandes competições. É o meu primeiro Campeonato Mundial adulto, e qualquer competição com esta equipe é sempre muito importante, um passo adiante na minha carreira, uma evolução", disse Adriano.

Nesta primeira fase a seleção entra em quadra mais duas vezes. No domingo (28)encara o Japão, e na terça (30), enfrenta o Catar.

Para a disputa do Campeonato Mundial, o técnico Renan convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales.