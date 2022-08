Bruna Marquezine solta o gogó ao som de Justin Bieber em after party de Rosalía

23/08/2022 | 16:10



Atriz, modelo... e cantora? Na última segunda-feira, dia 22, logo depois de curtirem o show de Rosalía, em São Paulo, alguns artistas estenderam a noite na after party da artista internacional. Bruna Marquezine, por exemplo, não perdeu tempo e entrou no clima do karaokê soltando o gogó ao som de Justin Bieber.

Nos Stories gravados pelos convidados, a atriz apareceu cantando As Long As You Love Me com João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel. Inclusive, Marquezine apostou em um modelito babadeiro, fazendo referência dos anos 2000: calça jeans cintura baixa e top brilhante decotado.

Apesar de Rosalía ter ficado apenas 40 minutos no evento, Ludmilla, Brunna Gonçalves, Juliette, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães caíram na farra.