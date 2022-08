Para que facilitar?

Rodermil Pizzo



23/08/2022 | 15:34



A necessidade e a consciência dos países e dos povos ao redor do mundo fazem com que os mesmos tomem atitudes, ações, normativas e acordos públicos e privados para o refortalecimento e retomada da movimentação do turismo, acelerando a economia como um todo. Já no Brasil, percebemos que, no contrafluxo, estamos criando dezenas de problemas, entraves e burocracias que dificultam o retorno aos trilhos.

Muitos leitores enviam mensagens constantes à coluna mencionando descaso e desrespeito por parte da indústria turística.

As maiores queixas ainda são referentes aos reembolsos dos que não viajaram no período pandêmico. Este segue como novela mexicana vespertina do SBT. Quando consultamos as empresas, as mesmas garantem já ter devolvido os valores para as operadoras. As operadoras respondem estar alicerçadas em resoluções e normativas judiciais que permitem manter em seus caixas o dinheiro do cliente até dezembro de 2023.

Esta semana, dentro do efeito cascata do disse me disse, uma das maiores operadoras do turismo do Brasil, por meio de seu representante maioral, comunicou que o problema era apenas de ordem operacional e não financeira, ou seja, ele garantiu que tem o dinheiro no caixa parado e que pode devolver a qualquer momento. Não entendemos nada. Se tiver mesmo, por que não o faz? Qual justificativa? O famoso passa e repassa, segue sem solução a quem interessa: o cliente.

As companhias marítimas, igualmente estão dando canseira e problemas aos cruzeiristas. Para lograrem remarcação de suas viagens, os turistas estão em uma verdadeira via sacra. A cobrança de diferenças de pagamento para uma nova viagem tem sido o motivo maior de várias denúncias e reclamações em sites e órgãos de defesa do consumidor. Galgados na elevação cambial, como sendo o vilão desta situação aberrante, fogem da responsabilidade e jogam o problema na economia.

As passagens aéreas, estas sim, merecem o ‘Oscar’ do desacordo, desrespeito e quebra de contrato com os passageiros. Não fazem reembolso honesto, querem pagamento de novas tarifas para remarcação acima do permitido pela lei, e quando os clientes optam pelo cancelamento, na sua maioria, o reembolso é somente das taxas de embarque. Um verdadeiro samba do crioulo doido permissivo por tudo e todos que deveriam monitorar.

Os órgãos de fiscalização neste momento se calam, orientam acordos, porém não usam da caneta para punir exemplarmente quem está se aproveitando da situação caótica.

No lugar de facilitar, ajudar e encerrar o caos, para que todos possam voltar a dar credibilidade para as empresas de turismo, estas optaram por cansar, desgastar e desanimar os turistas Esta técnica é um clássico para que desistam de seus direitos e apaguem da memória o que investiram, seguindo em frente sem olhar pelo retrovisor o prejuízo.

O importante é ressaltar que, com tal esquecimento dos seus direitos e valores, o cliente pode atrelar o prejuízo à marca ou empresa que o atendeu, ou melhor, que não o atendeu. Chamamos isso de atirando no próprio pé.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.