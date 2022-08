Jennifer Lopez compartilha primeira foto de seu casamento com Ben Affleck

23/08/2022 | 15:10



Jennifer Lopez e Ben Affleck fizeram o casamento de forma discreta, por isso a primeira imagem liberada pelo casal foi divulgada apenas nesta terça-feira, dia 23. Mas para matar a curiosidade de seus fãs, a cantora compartilhou a primeira foto do evento e em seu Instagram, ela publicou um pedaço de seu look, nessa pequena parte aparece o véu usado e seu rosto.

Na legenda, a atriz colocou que um pequeno vislumbre do dia estava em seu site, On The Jlo:

Primeira espiada nos looks do meu casamento no OnTheJLo.com.

No site de Lopez, os fãs da estrela podem se inscrever na newsletter, que envia uma carta por e-mail, no final desse texto tem a assinatura de Jennifer Affleck, nome que a artista adotou após o casório. Na mensagem, algumas outras imagens do casal são divulgadas aos seguidores.