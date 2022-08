4 praias na Espanha perfeitas para férias em família

Redação

Há praias na Espanha para todo tipo de viajante. Em Barcelona e Ibiza, por exemplo, estão as mais badaladas, onde espanhóis e estrangeiros vão durante o verão para verem e serem vistos.

Nos arredores de Valência, na Andaluzia e até em Maiorca, por sua vez, encontram-se faixas de areia mais calmas, banhadas por águas que parecem de piscina e são perfeitas para que pretende tirar férias em família.

Entre as praias na Espanha feitas na medida para quem só quer saber de relaxar com as crianças, destacam-se:

4 praias na Espanha para quem viaja em família

As quatro praias na Espanha listadas acima foram selecionadas pelo órgão de promoção turística do país por contarem com o Selo de Turismo Familiar, criado para que o viajante tenha facilidade na hora de identificar onde viajar com crianças, por exemplo.

Todas elas ficam perto de cidades que oferecem atividades variadas, que podem ser usadas como base. Veja aqui os detalhes.

Cala Millor

DepositPhotos Cala Millor, Maiorca

Com quase dois quilômetros de extensão e banhada por águas cristalinas, esta praia tem boa estrutura para quem viaja em família. Praticamente sem ondas, trata-se de um lugar perfeito para as crianças brincar.

Uma curiosidade é que há um serviço de biblioteca na região, que disponibiliza livros em vários idiomas e atividades infantis. Também há lugares para alugar segways ou jet skis, para os maiorzinhos.

Playa Norte

DepositPhotos Playa Norte, Peñíscola

Com cinco quilômetros de pura beleza natural, esta praia nos arredores de Valência começa no pé do castelo de Peñíscola e se descortina até a cidade de Benicarló. Conta com serviço de vigilância e várias passarelas de acesso para carrinhos ou pessoas com mobilidade reduzida. As águas limpas, por sua vez, são convidativas para um mergulho.

Playa de Las Fuentes

DepositPhotos Playa de Las Fuentes, Alcalà-Alcossebre

Situada na Costa del Azahar, pertinho de Valência, a Playa de Las Fuentes tem mananciais de água doce no fundo de suas águas, o que dá vida a uma vegetação bastante especial. A faixa de areia fina e dourada tem quase meio quilômetro de extensão, com boa infraestrutura pra quem viaja em família. Há, inclusive, áreas especiais para as crianças brincarem.

Playa de Piedra Villazar

DepositPhotos Playa de Piedra Villazar, Mojácar

Esta praia de quase três quilômetros é a favorita das famílias na região da Andaluzia. Areia branca e água cristalina e tranquila são a combinação perfeita para que as crianças aproveitem o mar de forma segura e sem que os adultos as percam de vista.

