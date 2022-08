Internautas apontam que Lindsay Lohan está irreconhecível em foto publicada nas redes sociais: Quem é?

23/08/2022 | 13:10



Recém-casada com o empresário Bader Shammas, Lindsay Lohan resolveu atualizar as suas redes sociais com uma selfie toda produzida. No entanto, o que a atriz não esperava era receber diversos comentários de internautas apontando que ela está irreconhecível no clique.

Na publicação do Instagram, a ruiva aparece toda maquiada e vestida com um look branco enfeitado com plumas nos ombros enquanto se preparava para uma sessão de fotos. Para completar, a artista de 36 anos de idade posou fazendo biquinho com a boca. Enquanto alguns seguidores elogiaram a beleza da estrela de Meninas Malvadas, outros ressaltaram a aparência diferente. Confira alguns dos comentários:

Meu Deus, eu não te reconheci!

Quem é? Porque com certeza não parece nada com você.

Quem é você e o que você fez com a Lindsay?

Você não precisa desses filtros loucos para mudar sua aparência completamente, apenas seja você mesma.

Mas você é tão linda, aqui vejo muitos filtros.