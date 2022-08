João Gomes é confirmado no Rock in Rio e pede ajuda dos fãs para escolher músicas

23/08/2022 | 12:23



O cantor João Gomes foi confirmado para se apresentar no Rock in Rio 2022. Ele será o primeiro nome do piseiro (estilo musical surgido no Estado da Bahia, derivado do forró) a cantar no festival. Gomes se apresentará em 4 de setembro, dia que contará também com os shows de Pedro Sampaio, Baco, Mc Dricka, Lagum e Terno Rei no mesmo palco.

"Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público", disse comunicado divulgado pela assessoria do artista de 20 anos.

No início do mês, ele reuniu 150 mil pessoas para a gravação do seu novo DVD, no Marco Zero do Recife. O Rock in Rio vai ser realizado nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Dua Lipa, Guns N' Roses, Coldplay e Green Day são os headliners desta edição.