Em tratamento contra o câncer, Simony passa por mais um ciclo de quimioterapia

23/08/2022 | 12:11



A luta continua! Nesta terça-feira, dia 23, a cantora Simony usou as suas redes sociais para fazer uma atualização do seu tratamento contra o câncer no intestino.

Nos Stories do Instagram, a artista postou uma foto e falou que estava a caminho do hospital para receber mais um ciclo da quimioterapia. Além disso, ela postou uma foto acompanhada durante o trajeto.

Passando para dizer que estou chegando no hospital para mais um ciclo de químio, escreveu ela.

Recentemente, Simony postou uma foto e fez questão de agradecer à vida. Ela ressaltou o quanto é bom poder caminhar, ver e sentir cada detalhes. Fofa, né?!