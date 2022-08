Meghan Markle lança primeiro episódio de seu novo podcast com participação de Serena Williams

23/08/2022 | 12:11



Nesta terça-feira, dia 23, estreou o primeiro episódio do novo podcast comandado por Meghan Markle. Publicado no Spotify, o programa terá diversas convidadas para discutir problemas que as mulheres enfrentam no dia-a-dia.

Segundo a revista People, o podcast já vinha sendo estruturado desde 2020 pela produtora Archewll Audio e a equipe já tinha o nome de Meghan como uma das possíveis apresentadoras. A Duquesa de Sussex conduzirá as conversas buscando a origem desses estereótipos que tentam impedir as mulheres de viveram suas vidas sem censura.

- É assim que falamos sobre as mulheres: as palavras que criam nossas meninas e como a mídia reflete as mulheres de volta para nós... Mas de onde vêm esses estereótipos? E como eles continuam aparecendo e definindo nossas vidas?, questiona Meghan em um trailer lançado.

No primeiro episódio Meghan recebeu Serena Williams, uma de suas amigas pessoais, para discutirem sobre os assuntos e o mundo feminino. Já no teaser da próxima edição é possível descobrir que a convidada será ninguém mais, ninguém menos que Mariah Carey.