Malvino Salvador mostra antes e depois de transplante capilar e coleciona elogios: Cada dia mais lindo

23/08/2022 | 12:10



Arrasou! Malvino Salvador aproveitou a manhã desta terça-feira, dia 23, para mostrar o resultado do seu transplante capilar.

No Feed do seu Instagram, o ator postou um vídeo de poucos segundos com diversas fotos e momentos e se mostrou animado com o resultado:

Antes e depois do TRANSPLANTE CAPILAR, escreveu ele.

Claro que através dos comentários, Malvino colecionou uma chuva de elogios das suas apaixonadas fãs:

Já era bonito. Ficou mais ainda, disse uma.

Cada dia mais lindo, declarou uma segunda.

Com cabelo ou sem cabelo é lindooooo, escreveu.

Lindo de qualquer jeito, disparou outra.