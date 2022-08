Vendas de moradias novas nos EUA caem 12,6% em julho ante junho, a 511 mil

23/08/2022 | 11:14



As vendas de moradias novas nos Estados Unidos sofreram forte queda de 12,6% em julho ante junho, para o ritmo anualizado de 511 mil unidades, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira, 23, pelo Departamento do Comércio do país.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam vendas de 574 mil moradias novas no último mês.

O volume de vendas de junho foi levemente revisado para baixo, de 590 mil para 585 mil unidades.