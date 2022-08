Sobrinho de Michael Jackson se revolta com título de Rei do Pop entregue a Harry Styles

23/08/2022 | 11:10



Vixe! Taj Jackson não gostou nadinha de ver o título de seu tio, Michael Jackson, ser entregue a outro artista pela revista Rolling Stone. O cantor compartilhou sua irritação através do Twitter e não poupou palavra para defender o familiar.

Harry Styles será a capa da revista britânica na edição de outubro e novembro e na legenda ele foi chamado de Rei do Pop, o que parece que não deixou os admiradores de Michael Jackson nada felizes, principalmente seu sobrinho mais próximo, Taj Jackson, que fez parte do grupo 3T, gerenciado pelo Rei do Pop.

Não há um novo Rei do Pop. Você não é dona desse título Roling Stone. Você não é dona dele, meu tio é. Década de dedicação e sacrifícios. O título está aposentado. Sem desrespeito ao Harry Styles, ele é muito talentoso. Dê a ele seu próprio título., escreveu Taj.

Os fãs de Michael Jackson também comentaram no post concordando com o posicionamento do músico. Até mesmo os admiradores do ex-One Direction disseram que Harry merece receber outro título por suas próprias conquistas.

Isso não é sobre Harry Styles. É sobre a Roling Stone constantemente desrespeitando Michael Jackson e nós estamos cansados., escreveu uma fã.

Eu sou uma grande fã de Harry Styles, mas não. Ele não é o novo Rei do Pop. Não existe um novo Rei do Pop.

Nunca existirá um novo Rei do Pop! Michael Jackson sempre terá o título.