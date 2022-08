Completando 80 anos de idade, Susana Vieira afirma que não viu o tempo passar: - Eu continuo alegre

23/08/2022 | 11:10



Parabéns, Susana Vieira! Na manhã desta terça-feira, dia 23, a aniversariante do dia participou do programa Encontro e, além de ser homenageada, falou um pouco sobre o novo ciclo.

- Eu nunca me preocupei se eu vou chegar [aos 80 anos de idade], sempre trabalhei tanto, corri tanto, fui tão feliz. A vida foi indo [...] quando veio a pandemia e parou todo mundo, o mundo inteiro parou, ficamos aos prantos, e a partir daí paramos de fazer planos e sonhar, porque não sabíamos o que ia acontecer na nossa vida, foi uma fase muito ruim. Depois de passar esses dois anos eu vi que estava com 79 anos, eu não senti passar, eu continuo alegre, disse ela, que afirmou ter vivido em função do seu trabalho.

Durante a sua participação, Susana foi questionada por uma pessoa da plateia como estava a vida amorosa. Sem rodeios, ela afirmou que está solteira:

- Fiquei presa em casa por causa da covid-19, fiquei sem abraçar, sem beijar, fiquei triste, falou.

Acompanhada do filho Rodrigo, ele contou que costuma ficar de olho na mãe, mas não sente ciúmes:

- Eu fico de olho, só de longe vendo se alguém está fazendo alguma besteira, contou aos risos.

Animada, a aniversariante do dia ainda fez uma revelação:

- Depois que eu bebo uns dois chopp, eu fico pensando: meu Deus, eu estava beijando e meu filho ali perto, meu Deus que vergonha, se divertiu ela.

Após ganhar flores, Susana ainda ganhou um recado super fofo de Tony Ramos. Após se emocionar com a mensagem, ela falou sobre a amizade com o ator que já dura 60 anos:

- Somos amigos e companheiros de trabalho há 60 anos, começamos na TV Tupi. Toda vez que eu preciso de alguma coisa séria eu ligo pra você, é uma pessoa que entende minha alma e fala com franqueza, todo meu carinho por você, obrigada, falou sobre Tony Ramos.