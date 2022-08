Sarah Michelle Gellar revela que fez uma pausa na carreira após a morte de Robin Williams: Havia tanta coisa acontecendo na minha vida

23/08/2022 | 11:10



Sarah Michelle Gellar abriu o coração ao falar sobre a pausa na carreira que fez após a morte de seu amigo e ex-co-estrela, Robin Williams. A atriz de 45 anos de idade interpretou a filha do ator na série de comédia The Crazy Ones, exibida em 2013. Enquanto discutia seu trabalho em instituições de caridade, a famosa revelou à revista People que precisou desacelerar a vida profissional e se afastar dos holofotes para processar a perda de seu colega.

- Eu tenho trabalhado minha vida inteira. Quando eu tive filhos - e foi logo após a morte de Robin - havia tanta coisa acontecendo na minha vida e eu apenas disse: Eu preciso fazer uma pausa.

A série marcou o último papel de Williams na televisão, antes do ator morrer em agosto de 2014. Embora o tempo na tela juntos tenha durado pouco, a atriz criou um vínculo especial com seu pai fictício, sendo inspirada a tirar um tempo para ficar em casa com a filha Charlotte Grace, de 12 anos de idade, e o filho Rocky James, de nove.

- Preciso estar aqui para esses primeiros anos de formação da vida dos meus filhos. Eu precisava dessa pausa para ser a mãe que eu queria ser.

Conforme os filhos cresceram, ela sentiu falta da atuação no seu dia-a-dia.

- Comecei a sentir muita falta. Mas também é encontrar a oportunidade certa, algo que fale com você que também fale com seu público.

A oportunidade certa finalmente apareceu com a nova série dramática da Paramount +, Wolf Pack, em que Gellar viverá uma investigadora e também trabalhará como produtora executiva da atração. No entanto, a esposa de Freddie Prinze Jr. não pretende abandonar a filantropia.

- Meu marido sempre brinca que eu trabalho como atriz para sustentar meu hábito de caridade. Porque se eu pudesse doar cada momento livre que tenho, eu doaria. Mas uma das coisas que eu realmente gosto, e procuro especificamente nas instituições de caridade com as quais trabalho, é meio que essa conexão direta.