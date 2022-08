Mel Fronckowiak faz homenagem a Rodrigo Santoro no aniversário do amado: Que a gente saiba se tratar com amor, sempre

23/08/2022 | 11:11



O aniversário de 47 anos de idade de Rodrigo Santoro foi na última segunda-feira, dia 22, e a data não podia passar em branco. Sua esposa, Mel Fronckowiak, usou as redes sociais para postar uma linda homenagem ao amado com um texto pra lá de romântico.

Ah, meu amor! Hoje você recomeça. Um ano inteiro pra colorir de novo. Pra trilhar nossos caminhos, pra seguir indo além e além. Até mais do que você mesmo consegue acreditar. Hoje você recomeça e a gente está aqui recomeçando do seu lado, literalmente. Um novo desafio pela frente, do tamanho da sua coragem, só não maior que o seu coração., começou Mel.

Ao longo do texto a apresentadora desejou que Rodrigo ainda alcance tudo que ele deseja e que eles ainda possam comemorar cada conquista juntos, com muito amor e respeito.

Nesse recomeço eu desejo que a gente consiga também olhar de novo pra tudo o que construímos e para o horizonte do que está por vir. Que a gente saiba se tratar com amor, sempre. Se perdoar quando for preciso, se celebrar até nas mais insignificantes vitórias, rir do quanto a vida é na verdade a matéria mais simples da complexidade humana.

Mel ainda pediu que a cena na foto - em que Rodrigo está dentro de um elevador, siga se repetindo cotidianamente.

Nesse ano de recomeço eu desejo que essa cena se repita cotidianamente. Com esse olhar que se despede na porta dos elevadores, na porta das casas que habitamos pelo mundo. Esse olhar resiliente do amor que sabe esperar. Que sabe ir até onde se pode ir junto e que sabe deixar que o outro siga pelo que tem que seguir sozinho. Mas que a gente siga indo um com o outro dentro do sentimento.

Muito fofos, né? Mas não acabou por aí, Fronckowiak ainda prometeu que estará sempre esperando o marido voltar para casa sem a chave e que o receberá de braços abertos para conversar sobre o seu dia.

Onde quer que a gente esteja. Te amo, finalizou.