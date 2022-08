Na reta final da gestação, Isabella Scherer se diverte com comentários sobre a sua barriga

23/08/2022 | 11:11



Desde que anunciou que estava grávida, Isabella Scherer está compartilhando todos os detalhes em suas redes sociais. À espera de um casal, a mamãe de primeira viagem mostrou que o humor está lá nas alturas e se divertiu com os comentários sobre o seu enorme barrigão.

No Feed do Instagram, Isa mostrou alguns comentários como: essa criança tem mais espaço que alguém pagando 2k de aluguel em SP, tá com o masterchef todo na barriga?, eia que almoça na casa da tua avó, foram apenas alguns dos comentários que divertiram Isa.

The best of twitter, escreveu ela na legenda, que traduzido fica: O melhor do Twiter.