Internautas ficam encantados com cover de Livinho da música É Isso Aí, de Ana Carolina e Seu Jorge

23/08/2022 | 11:11



Soltou o gogó! Na noite da última segunda-feira, dia 22, MC Livinho provou que o seu talento não se limita ao funk e fez um cover da música É Isso Aí de Ana Carolina e Seu Jorge no programa TVZ ao Vivo, apresentado por Priscilla Alcântara no Multishow. Durante a apresentação, o cantor impressionou com as habilidades vocais e deixou os telespectadores de boca aberta.

Apesar de curta, a performance arrancou inúmeros elogios na web. Confira:

Que inferno, a voz do Mc Livinho é perfeita! Não consigo parar de assistir os vídeos dele cantando no Multishow.

Sou apaixonado na voz do Livinho, ele deveria cantar músicas lentas que precisam de muitos vocais, sempreeee.

Ainda chocada com o vocal do Livinho.

Tem alguma coisa que o Livinho não sabe fazer direito?

Outros ressaltaram que o artista sempre foi muito talentoso.

Como assim tem gente descobrindo só agora que o Livinho canta super bem.

LIVINHO CANTA PRA Car***O. Ele tem extensão vocal, fôlego, controle incríveis. Ele ESCOLHEU cantar funk; assim como Mr Catra, que tinha diploma de direito. A gente precisa parar de achar que "cultura" é só uma coisa, que gente boa no que faz só tem uma cara.