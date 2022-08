Áudio do VAR mostra que Palmeiras x Flamengo recomeçou antes do fim da checagem

23/08/2022 | 10:53



A CBF divulgou nesta terça-feira o áudio do momento em que o VAR avalia um possível pênalti cometido por Vidal em Gustavo Gómez, durante o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo no domingo. O material mostra que a equipe de arbitragem ainda estava analisando as imagens quando o árbitro de campo, Ramon Abatti Abel, permitiu o reinício do jogo.

No lance em questão, Gómez vai ao chão dentro da área após uma disputa de corpo com Vidal. Então, a bola sobra para Piquerez, que chuta de longe para fora. Com a bola fora de campo, começa a análise do VAR, feita por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que começa apontando o lance como "proteção" de Vidal, mas continua avaliando.

Antes da conclusão, Abatti diz: "Agora já foi", referindo-se à reposição de bola já feita pelo Flamengo, como mostram as imagens divulgadas pela CBF. Enquanto os flamenguistas trocavam passes no campo de defesa, o árbitro cobrava uma resposta definitiva, antes de ser tranquilizado por Pinheiro.

"Calma, checagem completa. Tudo ok. Pode encerrar", responde o colega na cabine, confirmando que o jogo poderia ter sido retomado. Caso o VAR apontasse pênalti, contudo, já não haveria mais como voltar atrás na decisão, uma vez que a checagem só pode ser feita com o jogo paralisado.

Com o empate no Allianz Parque, o Palmeiras se manteve na liderança do Brasileirão com uma boa folga. Dono de 49 pontos, está oito à frente do vice-líder Fluminense, com 41, e nove acima do Flamengo, que tem 40.