Além de Sandman: 10 séries de fantasia para assistir via streaming

23/08/2022 | 10:55



A primeira temporada de Sandman chegou à Netflix chacoalhando o catálogo de séries de fantasia. A trama gira em torno de Morpheus, o rei dos Sonhos, e é baseada em quadrinhos de Neil Gaiman. Para quem maratonou o título e está em busca de conteúdo semelhante, aqui, estão reunidas 10 histórias do gênero mais bem avaliadas.

O ranking levou em consideração as notas do site IMDb. É válido destacar que só entra para a lista os títulos com mais de 25 mil avaliações. Usuários assíduos têm peso maior. O 33Giga não relacionou novelas, séries de animação, reality shows e documentais.

1. Game of Thrones (8 temporadas) – Nota 9,2

Game of Thrones ocupa o primeiro lugar entre as séries de fantasia mais bem avaliadas do IMDb. A trama gira em torno da disputa pelo Trono de Ferro, símbolo do poder absoluto dos Sete Reinos. O enredo é recheado de alianças, conspirações e rivalidades entre famílias nobres dinásticas que competem para reivindicar sua posição.

2. The Mandalorian (2 temporadas) – Nota 8,7

Esta série se passa cinco anos após a queda do Império Galáctico, evento presenciado no filme Star Wars, Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983). Nela, um solitário caçador de recompensas é contratado pelas forças imperiais remanescentes para sequestrar uma criatura chamada de “A Criança”. Mas, em vez disso, ele foge para protegê-la.

3. Stranger Things (4 temporadas) – Nota 8,7

Um garoto de 12 anos chamado Will desaparece. Seus melhores amigos – Mike, Dustin e Lucas – decidem procurá-lo por conta própria. Mas as investigações vão levá-los a um mistério que envolve um experimento secreto do governo e uma garotinha com poderes sobrenaturais.

4. What We Do In The Shadows (3 temporadas) – Nota 8,6

Uma mistura de falso documentário com comédia sobrenatural. Nesta série, quatro vampiros – que viveram juntos por mais de um século – são lembrados de seu propósito de estarem na Terra quando seu antigo mestre lhes faz uma visita em Nova York, nos Estados Unidos.

5. Demolidor (3 temporadas) – Nota 8,6

A história de um super-herói da Marvel está entre as melhores séries de fantasia. Matt Murdock foi vítima de um acidente que o deixou cego quando adolescente, mas que também o dotou de poderes sensoriais. A partir de então, ele decide viver uma vida dupla: é advogado durante o dia, e, à noite, protege as ruas de Hell’s Kitchen, seu bairro em Nova York, nos Estados Unidos.

6. Ash vs Evil Dead (3 temporadas) – Nota 8,4

A série se passa 30 anos após os acontecimentos dos três primeiros filmes da franquia Evil Dead. Ash Williams está trabalhando em um mercado como um simples balconista e evitando qualquer tipo de responsabilidade. No entanto, uma praga chega para ameaçar a humanidade e ele é forçado a voltar a enfrentar seus demônios.

7. Outlander (5 temporadas) – Nota 8,4

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Claire organiza uma viagem à Escócia para se reaproximar do marido. No entanto, durante um passeio, ela encontra um portal e é misteriosamente transportada para 1743. Nessa nova realidade, o amor por seu esposo será posto à prova, pois ela está prometida a um nobre guerreiro.

8. Julie and the Phantoms (1 temporada) – Nota 8,4

Opção entre as séries de fantasia para assistir com a família. Aqui, Julie é uma adolescente que perdeu sua paixão pela música após o falecimento de sua mãe. Quando os fantasmas de três músicos – que formavam a banda The Phantom e que morreram há 25 anos – aparecem para a jovem, ela sente renascer seu amor por cantar e compor.

9. Um Toque de Vida (2 temporadas) – Nota 8,4

Nesta trama, Ned é um confeiteiro que tem a capacidade de trazer os mortos de volta à vida com apenas um toque. No entanto, um segundo toque mata mais uma vez a pessoa. Ele usa sua habilidade para resolver crimes com a ajuda das próprias vítimas.

10. Supernatural (15 temporadas) – Nota 8,4

Na última posição entre as séries de fantasias está Supernatural. A história gira em torno dos irmãos Sam e Dean Winchester que, há 20 anos, perderam a mãe em um trágico e misterioso acidente envolvendo forças sobrenaturais. Por essa razão, o pai deles decidiu ensiná-los a lidar com o paranormal, ensinando-lhes técnicas de defesa contra o mal.