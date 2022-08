Calor deve voltar a SP no final desta semana

23/08/2022 | 10:45



Depois de dias frios, em razão da passagem de uma nova frente fria em Estados do Sudeste e Sul do País, as temperaturas começam a subir gradativamente em São Paulo nos próximos dias. Entre sexta-feira, 26, e o próximo fim de semana, a sensação já deve ser de calor em todas as áreas do Estado. Na capital paulista, deve esquentar a partir da quinta-feira, dia 25.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a capital paulista segue com média de 13ºC no início desta terça-feira, 23, e temperatura em gradual elevação. A máxima não deve passar hoje de 21ºC e os porcentuais de umidade do ar ficam em torno de 55%. Não há previsão de chuva. Nos próximos dias, o frio das madrugadas também começa a diminuir aos poucos e as tardes tendem a ficar mais quentes.

Na quarta-feira, 24, os termômetros oscilam entre 14ºC e 24ºC. Na quinta-feira, a máxima será de 26ºC. Na sexta-feira, 26, e sábado, 27, a expectativa é de 27ºC e 29ºC, respectivamente.

De acordo com a Climatempo, a alta umidade fica restrita ao sul e leste do Estado e apenas no começo desta semana. "O sol tende a aparecer com mais força nos próximos dias e, por enquanto, não há previsão para a entrada de outra frente fria no Estado", informou. Com isso, a semana deve ser seca em grande parte das áreas paulistas, com índices de umidade relativa abaixo dos 30%. Na segunda-feira, 22, os porcentuais de umidade ainda estavam acima de 50%. Já nesta terça-feira, em torno dos 45%.

Temperaturas em elevação

Entre sexta-feira e o próximo fim de semana, a sensação já deve ser de calor em todas as áreas do Estado de São Paulo, informou a Climatempo. O padrão deve ser observado também em outra regiões.

A tendência é que, além de São Paulo, as capitais Belo Horizonte e Florianópolis também já tenham máxima em torno dos 27°C na sexta-feira. O Rio de Janeiro fica próximo dos 29°C. Em Vitória, até o momento, a máxima indica 26°C. Em Porto Alegre, a máxima é de 28°C e, em Campo Grande, de 31°C na sexta.