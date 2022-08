Fernanda Vasconcellos compartilha tática divertida de Cássio Reis para acalmar o filho

23/08/2022 | 09:11



Explodiu o fofurômetro! Fernanda Vasconcellos é bastante reservada com sua vida pessoal, mas ela decidiu abrir uma pequena exceção para compartilhar um momento divertido de Cássio Reis com o pequeno Romeu.

Através dos Stories do Instagram, a atriz publicou uma sequência de vídeos mostrando a forma como o maridão costuma acalmar Romeu. O registro mostra Cássio dançando muito com o filho nos braços ao som de músicas infantis e a diversão arranca risadas da amada, além de ser bastante eficaz com o bebê que fica quietinho.

- O pior é que ele gosta, ele fica quieto [risos] Ou ele tá em choque.

Vale lembrar que recentemente o casal comemorou o primeiro mês de vida de Romeu.