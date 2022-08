Água Santa ganha um reforço para a defesa

Pedro Lopes

23/08/2022 | 08:49



O Água Santa anunciou na última sexta-feira seu mais novo reforço para a

reta final da Copa Paulista. Trata-se do zagueiro Ronald, de 22 anos, formado nas categorias de base do Corinthians e que chega por empréstimo do Maringá-PR.

Natural de Guarujá, no Litoral, Ronald disputou o Campeonato Paranaense pela equipe do Maringá nesta temporada, sendo titular e chegando até a final do torneio, conquistando o vice-campeonato. Antes de chegar ao Netuno, o zagueiro estava disputando a Série B pelo Operário-PR.

“Expectativa muito grande (chegar ao Água Santa), pela oportunidade que estão me dando. Meu estilo de jogo é um pouco mais técnico, tenho uma boa leitura e sou um jogador de raça, vontade e entrega”, comentou Ronald em sua apresentação na semana passada.

“O torcedor pode esperar muita vontade, não vai faltar a gana de querer ganhar. A torcida vai ver um time mais focado e dedicado”, completou.

Diante do jogo contra a equipe do EC São Bernardo no último final de semana, que terminou empatado em 1 a 1, o zagueiro ficou no banco de reservas, mas não teve sua estreia oficial com a camisa do Água Santa.

O primeiro jogo do zagueiro com a camisa do Netuno poderá ser neste sábado, contra a equipe do São Caetano.