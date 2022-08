Atletas renomados oferecem aulas de breaking para jovens

Pedro Lopes

Especial para o Diário



23/08/2022 | 08:46



O breaking é um estilo de dança de rua que surgiu durante os anos 1970 nos Estados Unidos. A dança faz parte da cultura hip-hop e envolve giros, saltos e acrobacias. A popularização do estilo pelo mundo é tão grande que o breaking estará presente nos Jogos Olímpicos de 2024.

O estilo ainda não é muito popular no Brasil, mas isso não impede seu crescimento, especificamente no Grande ABC. O CT Breaking’ Brasil é o primeiro centro de treinamento dedicado à prática como modalidade olímpica. É um local tanto para atletas de alto rendimento quanto para jovens entre 13 e 21 anos, com aulas para alunos de escolas públicas e da própria comunidade de Diadema.

Klinger Anacleto, atleta e coordenador do projeto, conta que a ideia surgiu em virtude das viagens internacionais que fazia com seu próprio grupo.

“Eu faço parte de um grupo de breaking chamado Funk Fockers e nós fomos o primeiro grupo brasileiro a ser campeão no cenário mundial de break, em 2015. A partir das viagens e das experiências que fomos adquirindo, começamos a ver que a cena é diferente lá fora. O sistema de treinamento já estava mais avançado, a prática do break era levada de outra forma. Quando nós voltamos ao Brasil, sempre trazíamos um pouco dessa vivência que a gente tinha fora do país. A partir da experiência que fomos adquirindo, eu tive a ideia de ter um centro de treinamento específico para a linguagem breaking, onde se trabalharia a parte física, mental e artística. Conseguimos o patrocínio da ArcelorMittal para montarmos o CT”, afirma o coordenador.

O local atualmente conta com 40 jovens de Diadema. Os professores, chamados de b-boys e b-girls, são atletas de ponta da modalidade, que provavelmente participarão da Olimpíada de 2024.

Para Klinger, a oportunidade que os jovens atletas adquirem sendo ministrados por referências do cenário não tem preço.

“Os maiores valores que nós temos aqui no CT é a riqueza da experiência de cada um. É muito valioso para quem vem fazer aula e tem essa vivência”, disse.

“Temos por volta de 40 jovens inscritos (no projeto). Estamos abertos para receber os jovens que queiram conhecer e saber mais sobre a prática do breaking”, completou Klinger.

O CT Breaking’ Brasil está com as inscrições abertas até o final de agosto. Quem tiver interesse deve entrar em contato através da rede social do projeto @ctbreakin no Instagram.