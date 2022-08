No JN, Bolsonaro fala em respeitar resultado da urna

Da Redação



23/08/2022



Primeiro candidato a ser sabatinado no Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá respeitar o resultado das urnas nas eleições de outubro, desde que “sejam limpas”. “Seja qual for o resultado, eleições limpas devem e têm de ser respeitadas. Limpas e transparantes têm de ser respeitadas”, afirmou o presidente. A entrevista, realizada no estúdio da Rede Globo, no Rio de Janeiro, e conduzida pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, teve duração de 40 minutos.

Sobre os atritos com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que na semana passada assumiu a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro foi confrontado sobre ofensas proferidas no momento mais agudo da crise institucional, mas disse que hoje a relação está pacificada. “As medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestáveis. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado”, disse. “Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá.”

Em determinado momento, Bolsonaro chegou a dizer que Bonner propagava fake news, ao dizer que o presidente teria xingado ministros do Supremo. O jornalista, então, falou que se referia a Moraes.

O presidente também foi questionado sobre as ações adotadas no auge da pandemia da Covid-19 e a forma como usou alguns termos no período. “A questão da Pfizer, no contrato estava escrito ‘não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos. Daí eu usei a figura de linguagem do jacaré”, explicou.

Bolsonaro foi questionado sobre as ações na economia para um possível segundo mandato. “A grande vacina a favor da economia em 2019 foram as reformas, como por exemplo a da Previdência. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente todas as camadas da sociedade”, afirmou. “Criamos o pix, tirei dinheiro do banqueiros e anistiamos 99% da da dívida de um milhão de jovens junto ao Fies.”

Por ordem definida por sorteio, hoje será a vez de Ciro Gomes (PDT) ser entrevistado na Globo. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será sabatinado na quinta-feira (25), e Simone Tebet (MDB), na sexta-feira (26).