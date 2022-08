Marangoni faz palestra a líderes da Guatemala sobre habitação

Da Redação



23/08/2022 | 08:30



O ex-secretário executivo de Habitação do estado de São Paulo Fernando Marangoni (União Brasil), que é candidato a deputado federal, apresenta hoje ao governo da Guatemala a PPP (Parceria Público-Privada) da Habitação, primeiro modelo social do Brasil e da América Latina. O projeto foi desenvolvido em 2014, pelo atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), quando ainda era secretário de Habitação.

Em meio a campanha eleitoral, Marangoni irá palestrar, de forma remota, a ministros, deputados e empresários da Guatemala, durante evento realizado pela Anadie (Agência Nacional de Alianças para o Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica) e Anacovi (Associação Nacional de Construtoras de Moradias). “É um dos maiores projetos já realizados em São Paulo voltado a habitação de interesse social, porque trabalha com a requalificação urbana e traz as pessoas de volta para morarem no centro expandido de São Paulo”, afirmou.