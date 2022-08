Se eu ganhar, vamos voltar a ter política externa altiva e ativa, promete Lula

22/08/2022 | 21:51



O candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu nesta segunda-feira, 22, uma política externa "altiva e ativa" caso vença as eleições. A declaração foi feita em São Paulo no lançamento do livro de fotos "O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula", do fotógrafo pessoal do petista, Ricardo Stuckert.

"Política externa altiva e ativa" é expressão cunhada pelo ex-ministro de Relações Exteriores Celso Amorim, também presente ao evento, em referência ao posicionamento do Itamaraty durante os governos de Lula.