Entrevista de Bolsonaro a JN tem panelaços em capitais

22/08/2022 | 20:54



As principais cidades do Brasil registraram panelaços durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta segunda-feira, 22.

Em São Paulo, houve atos nos bairros Barra Funda, Paraíso, Pompeia, Santa Cecília e Vila Madalena. No Rio de Janeiro, panelaços foram registrados em Copacabana, Cosme Velho, Flamengo e Laranjeiras.

Em Brasília, houve atos na Asa Norte e no Jardim Botânico. Em Salvador, panelaços foram registrado no Bairro do Bonfim.