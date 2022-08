Mbappé, Bergkamp e Roger Milla estrelam podcast do Spotify sobre gols em Copas

22/08/2022 | 20:20



O francês Kylian Mbappé, o holandês Dennis Bergkamp e o camaronês Roger Milla são as estrelas dos novos episódios do Podcast Original Spotify 22 Gols que começam a ser divulgados nesta segunda-feira. O conteúdo explora o desempenho dos atletas nas Copas do Mundo e destaca seus gols nos torneios. O podcast trará novos personagens da história das Copa até 14 de dezembro, dias antes da final do Mundial do Catar.

O episódio desta segunda apresenta o astro do Paris Saint-Germain e campeão do mundo com a seleção francesa em 2018. Mbappé tem se envolvido em polêmicas neste início de temporada, às vésperas da disputa de mais uma Copa. O atacante relembra sua atuação na Rússia, em 2018. À época, ele tinha 20 anos e anotou quatro gols, um deles coroou o título francês sobre a Croácia.

Mbappé terá sua participação no último Mundial analisada pelo apresentador Brian Phillips. O atacante francês fala sobre as contradições do futebol no século XXI, em que apesar boas histórias de surgimento no esporte, como a de Mbappé, convivem com casos de corrupção.

O próximo episódio estará disponível no dia 31 de agosto. Dessa vez, o holandês Dennis Bergkamp será o personagem principal e contará detalhes de seu gol na Copa do Mundo de 1998 diante da Argentina, no minuto final das quartas de final. Bergkamp marcou três gols ao longo do Mundial da França e viu sua seleção cair diante do Brasil nas semis. O ex-jogador também comentará como sua atuação impulsionou a origem dos fãs-clubes no meio do futebol

O quinto episódio do podcast vai ao ar no dia 7 de setembro e contará a história do camaronês Roger Milla. Hoje com 70 anos, Milla relembra sua participação em três Copas do Mundo (1982, 1990 e 1994). Em 1994, diante da Rússia, Milla se tornou o jogador mais velho (42 anos) a balançar as redes em um Mundial.

Após passar em branco na Espanha, em 1982, Roger Milla fez quatro gols na Copa do Mundo da Itália, em 1990. Naquela Copa, Camarões só caiu nas quartas de final, na prorrogação, diante da Inglaterra.

Nos episódios anteriores, Original Spotify 22 Gols tratou especialmente de Diego Armando Maradona. O histórico jogador argentino, que morreu em 2020, ergueu a Copa em 1986, quando anotou o famoso gol com 'la mano de Dios'. O segundo episódio teve Ronaldo Fenômeno como protagonista relatando as dificuldades para a conquista do Mundial de 2002, com a seleção brasileira.