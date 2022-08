Unipar dá início à 3ª turma do Projeto Pescar

Da Redação



22/08/2022 | 18:44



A Unipar deu início às aulas da terceira turma do Projeto Pescar. A iniciativa tem mais de 45 anos de história e já capacitou cerca de 35 mil jovens. O objetivo do Projeto é promover a formação com noções de cidadania e a preparação para inserção no mercado de trabalho, com o intuito de fomentar a inclusão e o desenvolvimento de jovens.

As atividades da nova turma tiveram início na última quinta-feira, dia 18. Serão seis meses de curso com a participação de 20 jovens, selecionados dentro dos 86 inscritos. Entre os participantes dessa nova turma estão três jovens refugiados que terão a oportunidade de se desenvolver profissionalmente por meio das aulas e vivências aplicadas no projeto.

Todos os alunos são moradores do Grande ABC, sendo Rio Grande da Serra (10), Santo André (8), e Ribeirão Pires (2).

“ O Projeto Pescar está em linha com a diretriz de sustentabilidade da Unipar, que tem como pilares o saneamento e o desenvolvimento humano. Por meio dele, podemos apoiar a evolução desses jovens nos campos pessoal e socioafetivo, além de técnico e profissional”, ressalta Pedro Rohl, diretor da Fábrica de Santo André

Além das aulas previstas pelo Projeto Pescar, a Unipar incentiva o voluntariado e a troca de experiências com os jovens participantes. Ao longo do curso, colaboradores de todas as unidades da companhia podem reservar um tempo para compartilhar experiências e trocar conhecimento, de forma voluntária, com o objetivo de agregar no desenvolvimento dos alunos.

No primeiro momento serão trabalhados os temas de autoconhecimento e relacionamento interpessoal, para o fortalecimento de vínculo. Posteriormente, serão realizadas aulas teóricas com os voluntários, com duração de quatro meses, de acordo com a grade do curso de iniciação profissional em produção industrial e de desenvolvimento pessoal e cidadão para o mundo do trabalho, com ênfase em tecnologia e inovação. Os dois últimos meses do curso são focados no período de vivências.

A gerente do Programa Social Pescar, Sílvia Regina dos Santos, ressalta a importância da parceria com a companhia. “Ficamos muito felizes por contar com a Unipar no Ecossistema de Transformação Social Pescar. Após os excelentes resultados obtidos nas turmas anteriores, buscamos os mesmos objetivos com o novo modelo, que conta com uma metodologia diferenciada e usa trilhas de aprendizagem que são acessadas em plataforma específica da Fundação Projeto Pescar. Acreditamos que ele trará subsídios para com a análise dos resultados e que será possível aplicar a outras parceiras futuramente”.

Oportunidade

Ainda em linha com o pilar de desenvolvimento humano da Unipar, os participantes da nova turma do Projeto Pescar têm mais uma oportunidade de crescimento profissional. Além dos conhecimentos adquiridos no projeto, eles terão a chance de participar do vestibular do Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança).

A iniciativa sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver a mão de obra especializada em tecnologia no Brasil, também conta com apoio da companhia, que realizará o custeio integral de quatro bolsas de estudos para jovens de comunidades localizadas no entorno de suas plantas localizadas no Brasil.