Jayson Tatum revela que disputou plaoffs da NBA pelo Boston com pulso fraturado

22/08/2022 | 18:05



Principal jogador do Boston Celtics, o ala/pivô Jayson Tatum foi bastante cobrado por algumas aparições abaixo do esperado nas finais da NBA diante do Golden State Warriors, sobretudo a queda de rendimento no final dos jogos. Em entrevista ao Bleacher Report, o jogador revelou que atuou os playoffs com uma fratura no pulso que dificultava determinados movimentos.

"Eu joguei com uma fratura por dois meses", admitiu o jogador. "Depois de cada jogo, eu tinha de usar uma cinta (protetora)", continuou. "Mas, eu a tirava antes que a câmera me visse antes dos jogos. Certa vez, fingi tirar uma soneca e tive de colocá-la de volta, apenas para ter certeza que (o pulso) estava estável."

Tudo começou ainda na preparação para o Jogo das Estrelas. "Lembro-me que dirigia de volta para casa e estava de relógio. Fiquei olhando para o meu pulso porque era como se tivesse pesando", afirmou. "Para encurtar a história, meu pulso estava realmente me incomodando", acrescentou. "Comecei a protegê-lo, usando uma almofada e colocando fita adesiva."

Nick Sang, assistente técnico do Boston, foi quem soube primeiro do problema. Tatum revela que ambos combinaram de observar o local dolorido ainda no intervalo do Jogo das Estrelas, disputando em fevereiro. "Conversamos sobre dar uma olhada antes do intervalo do All-Star. E eu fiquei tipo, 'tudo bem, isso é legal'. Mas à medida que o intervalo do All-Star se aproximava, fiquei nervoso para dar uma olhada porque sabia quanta dor eu estava sentindo", disse. "Eu realmente não conseguia empurrar meu pulso para trás. Em casa, eu não conseguia segurar um prato ou xícara. Então, depois desse jogo, eu comecei a usar uma órtese (acessório de proteção) para mantê-lo estável. Tive que dormir com ela. Mas eu estava nervoso para verificar porque nunca quero que alguém me diga que não posso jogar."

O medo de passar por uma cirurgia e perder os principais jogos da temporada foram um dos motivos para Tatum esconder o problema. "Se alguém me conhece, como meus companheiros de equipe, sabe que nunca quero perder um jogo", enfatizou. "Tento jogar todas as partidas de todas as temporadas", continuou. "Eu odeio sair, odeio ser substituído, odeio perder, então eu empurro (os problemas) para a frente."

Apenas dois meses após o Jogo das Estrelas, que Tatum descobriu ter a fratura no pulso. Já em abril, quando os playoffs começariam. "Eu não fui checar antes do intervalo do All-Star. Na pausa dos jogos para o play-inn, tivemos seis ou sete dias de folga. E Nick estava tipo, 'Ei, temos que dar uma olhada'. Eu disse que tudo bem, está legal, e temos os playoffs. Descobrimos que eu tinha uma fratura não deslocada no meu pulso, e era pequena."

Tudo agravou em jogo diante do Milwaukee Bucks. "Eu lasquei um osso, mas ele não saiu da superfície, mas outro osso cresceu sobre ele e eu ainda estava com dor porque continuava sendo atingido ou caindo sobre ele. E então, nos playoffs, houve uma jogada contra o Milwaukee no jogo três. Eu enterrei, Giannis me perseguiu, ele me fez falta e eu caí na multidão, e isso foi ainda mais doloroso desde aquele dia em que eu machuquei. Acabei tomando uma injeção de cortisona no meu pulso naquela noite."

Até a definição do título da NBA, vencido pelo rival Golden State, o jogador precisou de injeções e de proteção no local. Agora ele garante estar tratando. "Está tudo bem, estou tirando uma folga para me curar adequadamente e não deixar agravar."