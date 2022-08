Com Casemiro nos camarotes, Manchester United vence o clássico com o Liverpool

22/08/2022 | 17:59



Com Casemiro, o mais novo contrato, nos camarotes, o Manchester United venceu o clássico diante do Liverpool, nesta segunda-feira, por 2 a 1, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O triunfo quebra um tabu de oito jogos do time de Jurgen Klopp sobre o grande rival, que ainda não venceu nesta temporada.

As equipes vão crescer muito no campeonato, mas, por enquanto, estão mal na tabela. O United somou os primeiros três pontos, em 14º lugar, enquanto o Liverpool soma apenas dois, em 16º.

Com um clima de final de campeonato, a partida começou com as equipes em alta velocidade. Jogadores importantes estavam no banco de reservas. Pelo lado do United, Cristiano Ronaldo, Fred e McGuire. Do lado do Liverpool, Fabinho.

Com troca de passes muito rápida e empurrado pela torcida, que lotou o Old Trafford, o United não demorou para levar perigo ao gol de Alisson. Aos nove minutos, Bruno Fernandes, na raça, tocou para Elanga, que acertou a trave.

O gol não demorou a sair. Aos 15, após linda tabela de Eriksen e Elanga, a bola chegou para Sancho, que deu lindo drible em Milner, antes de tocar sem chance de defesa para o goleiro da seleção brasileira.

O gol causou uma série de discussões entre os jogadores do Liverpool, inconformados com a marcação. Mesmo desorganizado o time do técnico Jurgen Klopp foi à frente e conseguiu sua primeira finalização na partida, aos 18 minutos, com Luis Díaz. Aos 24, o United respondeu com falta de Eriksen, que forçou bela defesa de Alisson.

Daí até o final da primeira etapa, o domínio foi do Liverpool, que praticamente passou a atuar somente no campo de ataque. O United se defendeu e tentou, sem sucesso, os contra-ataques.

Aos 40 minutos, após escanteio, pela direita, o Liverpool teve a chance de ir ao vestiário com o placar empatado. Milner cabeceou, Bruno Fernandes tentou aliviar, mas mandou em direção ao próprio gol, mas a bola explodiu no peito de Lisandro Martinez em cima da linha.

O Liverpool voltou mais organizado no segundo tempo e continuou com o domínio da partida. Mas o que a equipe não contou foi com uma falha de Henderson, que permitiu o contra-ataque iniciado por Martial e definida com êxito por Rashford, aos oito minutos.

O segundo gol voltou a desestruturar o Liverpool. Firmino e Salah, sem inspiração, não conseguiam concretizar uma jogada de ataque. A opção foi levantar a bola na área e Fabinho, que veio do banco, cabeceou para a defesa de De Gea.

Mas a melhor chance de gol foi novamente do United, aos 30 minutos, com Rashford, que passou por três marcadores e soltou uma bomba por cima do gol de Alisson.

Aos 36, depois de tanto tentar, Salah, de cabeça diminuiu para o Liverpool, após rebote de De Gea, que já havia feito duas bolas defesas. O egípcio se tornou o maior artilheiro neste clássico, com dez gols marcados.

Os últimos minutos foram ainda mais tensos, com faltas mas ríspidas e presença na área adversária das duas equipes, mas no fim a vitória do time vermelho de Manchester.