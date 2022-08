Palmeiras condena violência no Allianz e critica torcedor do Flamengo infiltrado

22/08/2022 | 17:35



O Palmeiras se manifestou, nesta segunda-feira, sobre a agressão a um torcedor do Flamengo no Allianz Parque durante o jogo do Campeonato Brasileiro entre as equipes alviverde e rubro-negra. O clube condenou a violência no estádio, mas criticou a postura do torcedor flamenguista, a qual classificou como "temerária".

"O Palmeiras repudia todo e qualquer ato de violência, incluindo a temerária atitude de torcedores adversários que, com o intuito de causar tumulto, infiltraram-se em uma das torcidas organizadas do clube durante o jogo de ontem", afirma um trecho da nota.

A direção do clube alviverde ressalta que no Allianz Parque havia espaço destinado exclusivamente para os torcedores do Flamengo e que a atitude do fã da equipe rival, de se infiltrar em outro setor, gerou riscos ao jogo.

"Além de a conduta ser inadequada e gerar riscos em qualquer partida, deve-se ressaltar que, como é de conhecimento público, havia um setor específico destinado à torcida visitante", escreve o clube.

O Palmeiras também informa que está colaborando com as autoridades para identificação das pessoas envolvidas na agressão e promete tomar as medidas cabíveis.

"Prezando pelo bem-estar dos presentes nos jogos no Allianz Parque, o Palmeiras reprimiu imediatamente a conduta dos envolvidos, colaborou com os órgãos de segurança pública, que já realizaram a identificação de todos, e está tomando as medidas punitivas pertinentes", conclui.

ENTENDA O CASO

Durante o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, realizado neste domingo no Allianz Parque, vídeos que circulam nas redes sociais registraram um homem vestindo sendo agredido por torcedores da equipe paulista com tapas e socos na cabeça. O rapaz teve uma jaqueta e uma camisa do Flamengo arrancadas pelos torcedores alviverdes.