Bolsas de NY fecham em baixa, com piores desempenhos diários desde junho

22/08/2022 | 17:30



As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 22, com os piores desempenhos diários desde junho. As negociações se dão às vésperas do Simpósio de Jackson Hole, que deve trazer pistas sobre a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima decisão. Entre os destaques do dia, estão as quedas de 5% e 6% da Ford e Netflix, respectivamente.

No fechamento, o Dow Jones caiu 1,91%, a 33.063,61 pontos, o S&P 500 cedeu 2,14%, a 4.137,99 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 2,55%, a 12.381,57 pontos.

Essas foram as maiores quedas diárias desde meados de junho para os dois primeiros índices acionários e do final do mesmo mês para o Nasdaq.

A cautela predomina nos mercados internacionais, enquanto aguardam o início do Jackson Hole, na próxima quinta-feira, 25, e discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no dia seguinte. As expectativas de diferentes bancos e casas de consultoria são de que a autoridade irá reiterar o compromisso da instituição no combate à inflação, apesar dos crescentes riscos de recessão no país.

Nos mercados, as apostas para alta de 75 pontos-base nos juros básicos na próxima reunião do Fed, em setembro, voltaram a ser majoritárias, mostra ferramenta do CME Group.

A queda de 5,04% da Ford também esteve entre os destaques do dia, após a notícia de que a montadora recebeu multa de US$ 1,7 bilhão por conta de um acidente fatal envolvendo um de seus veículos. Ainda, a empresa confirmou que demitirá quase 3 mil funcionários para cortar custos.

Os papéis da Netflix, por sua vez, caíram 6,06%. Diretor de pesquisas na CFRA Research, Kenneth Leon baixou o preço-alvo da companhia em US$7, a US$ 238. "Depois de obter realização de 40% desde os mínimos de meados de julho, achamos que as ações da NFLX podem ter um desempenho inferior ao índice S&P 500 no restante de 2022", disse.

Em sua visão, a Netfliz terá uma segunda metade do ano difícil, com resultados de lucro por ação e Ebitda, por exemplo, mais baixos que no primeiro semestre.

Outras ações importantes, como Goldman Sachs (-1,96%), Microsoft (-2,94%) e Boeing (-2,42%), também tiveram perdas. No S&P 500, todos os setores terminaram a sessão no vermelho.

*Com informações da Dow Jones Newswires.