Sindicato das Empresas de Transportes de Carga comemora 30 anos de fundação

Coluna Social



22/08/2022 | 14:56



Da Redação

Empresários, executivos, lideranças e fornecedores do setor e autoridades da região participaram do Programa Ação ABC Empresarial para comemorar os 30 anos de fundação do SETRANS, no dia 29 de julho, na sede da entidade, em São Caetano do Sul/SP.

O presidente do SETRANS, Claudio Borelli, destacou a atuação da entidade nestas três décadas. “O nosso trabalho tem sido marcante, tanto em ações na região do ABC, como também em temas estaduais e nacionais, como segurança, concessão de rodovias, piso mínimo do frete e reforma tributária, entre outros. Ao longo dos anos ampliamos a oferta de serviços e benefícios aos associados.”, comentou.

O presidente da FETCESP, Carlos Panzan, parabenizou a diretoria do SETRANS e os empresários da região pelo importante trabalho desenvolvido na representação do setor. Ressaltou a necessidade da união dos empresários junto às entidades para enfrentar os constantes desafios que o setor enfrenta. Carlos Panzan fez homenagem ao SETRANS entregando placa para Claudio Borelli.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, participou do evento e parabenizou os empresários do SETRANS pelos 30 anos de atuação. Comentou que o momento é difícil, mas, estão surgindo algumas oportunidades diante da atual crise mundial.

A deputada Estadual Carla Morando, esteve no evento e comentou sobre sua participação como integrante da comissão de Transporte da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ressaltou que, em seu gabinete tem adotado uma gestão de austeridade e economia de gastos e incentivado os parlamentares para reduzir os gastos.

O reconhecimento à atuação dos ex-presidentes do SETRANS foi destacado por Borelli ao entregar quadro comemorativo de 30 anos.

Receberam a homenagem Sallum Kalil Neto, Antonio de Oliveira Ferreira e Tiojium Metolina. o diretor Fábio Brigidio representou o ex-presidente Antonio Caetano Pinto. Claudio Borelli também recebeu o quadro das mãos do ex-presidente Sallum Kalil Neto.

Fotos: Divulgação/ Ana Paula Lazari