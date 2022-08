Suzy Camacho usou Gugu Liberato para vender mansão sem o consentimento do marido

22/08/2022 | 14:10



Golpe do baú? Suzy Camacho usou Gugu Liberato para vender a mansão do marido milionário sem o consentimento dele. No último domingo, dia 21, o Domingo Espertacular exibiu uma reportagem sobre a investigação feita sobra a ex-atriz da Globo de 61 anos de idade.

Em julho de 2015, dois anos depois de se casar com o Farid Cury, a famosa recebeu o então apresentador da Record TV para exibir a glamurosa propriedade do empresário. Na ocasião, ela se apresentou como amiga do proprietário e não revelou o nome dele.

A casa é uma das propriedades do milionário e está localizada no condomínio Costa Verde em Tabatinga, no litoral norte de São Paulo. Avaliada em 65 milhões, ela foi vendida logo após o programa, com tudo dentro, por 32 milhões de reais, menos que a metade do valor. O imóvel de três mil metros de área construída possui 17 suítes e uma praia praticamente particular.

Com as informações de como o imóvel foi vendido, a validade da compra está sendo questionada na Justiça.

Apesar do casamento ter sido com separação total de bens, os filhos de Farid acusam Suzy de usar atestados médicos falsos para controlar a vida financeira do empresário e dilapidar o patrimônio da família. O Ministério Público aceitou a denuncia contra Suzy em um inquérito em que ela é acusada pela família de Cury de falsidade ideológica e fraude processual. A atriz teria usado os documentos para liberar quase 11 milhões de reais bloqueados da conta do marido.

Em 2020, Camacho o levou à três neurologistas renomados e pediu que eles atestassem a capacidade de raciocínio e a memoria do empresário, que na época estava com 83 anos. Todos deram atestados semelhantes e afirmaram que o paciente apresentava quadro cognitivo compatível com a idade e estava capaz de decidir sobre atos da vida civil. No entanto, a polícia revelou que os médicos não foram previamente informados por Suzy que os documentos seriam usados para fins judiciais. Com esses laudos que foram encaminhados à Justiça Civil, o Magistrado desbloqueou o dinheiro e ela o recebeu em suas contas particulares.

Há dois anos, Farid está em coma por causa de uma doença chamada encefalite herpética, uma complicação neurológica causada pelo vírus da herpes que provoca perda de memoria e confusão mental. Ele teve o mais quadro grave da doença e não tem previsão de alta. Em nota, o advogado dos filhos de Farid informou que além dos documentos ideologicamente falsos, é necessário salientar que, à época Cury estava totalmente incapaz de praticar atos civis.