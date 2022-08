Susana Vieira relembra medo de morrer com covid-19: 'Não estava preparada'

22/08/2022 | 11:18



Após testar positivo para covid-19 em julho, Susana Vieira precisou ser internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar sequelas da doença, no início de agosto. Além do vírus, a atriz seguiu enfrentando a leucemia, diagnosticada em 2015. Ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo, 21, ela relembrou as sensações durante esse período hospitalizada.

"A leucemia foi maravilhosa junto com a covid, ela não se abalou, ela ficou quieta. Como se fosse: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo", relatou Susana. Mas apesar disso, a atriz temeu pela morte. "Foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Eu sentia verdadeiramente que ali eu poderia ir embora. Eu não estava preparada, eu tinha que me preparar ou eu não podia ter ficado tão à mercê dessa doença", disse emocionada.

Segundo Susana, para estar preparada, precisa concretizar alguns desejos pessoais, como finalizar seu livro, fazer o último trabalho na televisão e ver os netos casarem. "Eu preciso da minha família para poder ter o lado emocional misturado com essa Susana corajosa, enfrentadora, sem medo, sem precisar pedir nada para ninguém, a não ser agradecer", disse emocionada.

Diagnóstico de leucemia

Em 2020, durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, Susana Vieira falou sobre o diagnóstico de leucemia.

"O médico falou friamente: 'A senhora está com uma leucemia linfocítica'. E depois perguntei: 'Quanto meses eu tenho?'. Aí ele me deu uma notícia, que por um lado é boa e por outro não: que minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica, então tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence", disse.

E completou: "Tenho anemia hemolítica, duas doenças raras e difíceis, mas que com minha alegria e bom humor eu até consigo brincar com isso. Posso continuar vivendo e é essa alegria que me mantém saudável."