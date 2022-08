Com adversários 'estacionados', Garcia aposta na campanha para crescer em SP

22/08/2022 | 11:08



O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, avaliou que, enquanto seus adversários estão "estacionados" nas pesquisas de intenção de voto, ele tem crescido paulatinamente. Com o começo da campanha eleitoral, avaliou, ele ainda tem mais chances de ultrapassar Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que lideram a corrida.

"Estou muito confiante, porque quanto mais pessoas me conhecem em São Paulo, quanto maior o número de eleitores que têm acesso à minha história de vida e às minhas ideias, eu tenho crescido nas pesquisas", afirmou o candidato a reeleição nesta segunda-feira, 22, durante sabatina promovida pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

"Muitas vezes os candidatos e jornalistas são ansiosos, a campanha está começando", afirmou o tucano. "A eleição vai evidenciar a história, o preparado e o conhecimento de cada um".

'Apropriação de legado'

Novo no ninho tucano, o ex-DEM Rodrigo Garcia minimizou, na sabatina, críticas de que ele teria se "apropriado" do legado do PSDB durante sua campanha à reeleição. "Eu participei dos governos do PSDB em São Paulo, seja como secretário, presidente da Assembleia, ou como deputado estadual", declarou Garcia.

"Eu me sinto participe dessa construção. Construção de governo não é uma construção individual, não é um governador que faz nada sozinho", afirmou. Garcia assumiu o governo de São Paulo em uma unidade do Bom Prato, programa criado pelo ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) em 2000.

Com relação ao Bom Prato, Garcia lembrou de sua atuação como secretário de desenvolvimento social: "tem a minha história ali." Com relação ao Poupatempo, outro programa da gestão tucana, ele lembrou da sua atuação como secretário de governo que "montou a grande expansão" do programa.

"Não estou aqui para me apropriar de nada, estou aqui para contar uma história que eu vivi, que eu participei, e que tem a minha contribuição efetiva", afirmou.

No DEM desde os 21 anos, Garcia deixou a sigla em 2021, para disputar a eleição como vice no chapa do então candidato João Doria (PSDB)

O candidato aproveitou para criticar o candidato do PT, Fernando Haddad, que , segundo ele "quando lhe convém, ele se apropria das ações que o PSDB fez no Estado de São Paulo, quando não lhe convém, ele esconde"