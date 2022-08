Cotista, Gil do Vigor relembra entrada na faculdade: - Eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas

22/08/2022 | 11:11



No final do mês de agosto, a Lei de Cotas completa dez anos e o Fantástico realizou uma reportagem especial sobre o assunto. O economista e ex-BBB Gil do Vigor relembrou a sua entrada na Universidade Federal de Pernambuco, em 2016.

- Eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, em economia e fui cotista, com muito orgulho, começou.

Gil então relembrou do seu primeiro dia na faculdade:

- Eu cheguei na universidade 6h. As aulas, seriam 7h30, então cheguei às 6h, que estava extremamente ansioso. (...) Eu não me sentia parte daquilo, eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não permiti que esse sentimento tomasse conta de mim.

Neste mês, Gil embarcou para os Estados Unidos para fazer o seu doutorado na universidade da Califórnia, em Davis:

- Eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom.