Agatha Moreira sensualiza no palco do Domingão como Miley Cyrus e web reage: Maravilhosa!

22/08/2022 | 11:10



Na noite do último domingo, dia 21, foi ao ar mais um episódio de Lip Sync no Domingão com Huck. O palco recebeu Rainer Cadete como Elvis Presley e Agatha Moreira como Miley Cyrus no vídeo de Wrecking Ball para a segunda batalha do quadro.

A internet parece ter ficado encantada com a performance da atriz. Agatha se jogou de cabeça na personagem e sensualizou em cima do palco, enquanto arrancava o conjunto que usava por cima de um cropped branco e um short da mesma cor. E também não teve medo nenhum de se jogar em cima da bola de demolição e viver a própria Miley no vídeo clipe!

Que momento! Agatha Moreira maravilhosa!, comentou um fã.

Perfeita! A atriz Agatha Moreira fez uma apresentação de Wrecking Ball de Miley Cyrus no Domingão, escreveu uma página sobre a Miley.

Esse cinturão tem que ser dela. Meu Deus, Agatha Moreira virou Giovanna na hora, relembrou outra internauta a personagem que a atriz viveu em Verdades Secretas.

Vale lembrar que Anne Hathway também já se apresentou como Miley Cyrus em Wrecking Ball em 2015 na versão norte-americana do Lip Sync e alguns fãs até chegaram a fazer comparações entre as atrizes, mas cada uma arrasou do seu jeitinho, né?