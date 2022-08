Vem aí! HBO Max libera primeiro trailer de The Last of Us; confira!

22/08/2022 | 11:11



Quem não está ansioso para a estreia da série de The Last of Us na HBO Max? Os fãs já haviam ido à loucura quando o elenco foi anunciado, mas agora as esperanças estão bem mais altas para a grande produção que deve chegar ao streaming no primeiro semestre de 2023.

Através do Twitter a emissora divulgou o primeiro trailer promocional para a série, mas logo depois apagou o registro. E claro que a internet não perdeu tempo e conseguiu se movimentar para salvar e repostar o vídeo que tem pouco mais de 20 segundos. Apesar de ainda não estar completo, já tem um tom de propaganda com cenas de Joel, Ellie, Sarah e Bill, por isso os fãs não devem precisar esperar muito mais para poderem conferir o vídeo completo.

Vale lembrar que o elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandrifge, Anna Torv, Nico Parker e Con O'Neill. A série foi dirigida e roteirizada por Neil Druckmann e Craig Mazin, e terá dez episódio. Porém, segue sem data de lançamento confirmada.

A história é baseada na série de jogos que leva o mesmo nome e conta a história de Joel, um contrabandista que vive em uma América devastada por uma pandemia que transformou a população em zumbis. O personagem de Pedro é contratado para transportar Ellie através do país e juntos eles enfrentam diversos perigos ao longo da jornada.