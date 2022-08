Shakira estaria furiosa com flagra da troca de beijos entre o ex-marido e novo affair

22/08/2022 | 11:11



Eita! Parece que Shakira não gostou nem um pouco de ver o ex-marido Gerard Piqué aos beijos com sua suposta nova namorada, a estudante Clara Chia Marti. Os dois foram flagrados em clique de romance durante o festival Summerfest Cerdanya que aconteceu na Catalunia.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o ex-casal teria entrado em um acordo de que eles não fariam nenhuma aparição pública com novos pares românticos por pelos menos um ano após o anúncio do divórcio. Mas três meses depois de assinar os documentos, Piqué já não estaria mais cumprindo esse pacto. O veículo britânico alega que Shakira ficou bastante brava ao ver as fotos explicitas da troca de beijos do ex-marido.

Vale lembrar que mesmo quando eram casados, o jogador e a cantora não costumavam fazer grandes demonstrações de afeto em público e eram mais reservados. Para a apresentadora Laure Roige, as atitudes inesperadas de Piqué podem machucar a ex-esposa, já que esse não é o seu comportamento usual.

O jornal britânico ainda revela que Gerard Piqué e Clara já estariam se encontrando há alguns meses. A estudante teria 23 anos de idade e prefere manter o suposto relacionamento em sigilo por mais algum tempo. Segundo fontes, ela tirou suas fotos das redes sociais e o jogador parece estar levando bem a sério o novo relacionamento.

Já com a colombiana, apesar de tentarem manter a amizade pelo bem dos filhos que dividem, Milan, de nove anos de idade, e Sasha, de sete, o relacionamento de Shakira com o ex-marido parece estar bem abalado já que eles enfrentam um processo judicial desde o fim do longo casamento.