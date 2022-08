James Webb: telescópio revela novas imagens de Júpiter

Bianca Bellucci

22/08/2022 | 10:55



A NASA divulgou nesta segunda-feira (22) novas imagens de Júpiter capturadas pelo telescópio espacial James Webb. Em julho, a agência tinha apresentado os primeiros registros do planeta em infravermelho. Agora, uma equipe de cientistas traduziu esses dados para o espectro visível ao olho humano. A experiência foi comandada pela colaboradora Judy Schmidt.

A partir das novas imagens de Júpiter divulgadas, é possível ver anéis e pequenos satélites que orbitam o planeta. O grande destaque, porém, fica para a Grande Mancha Vermelha, tempestade capaz de engolir a Terra. No clique, ela aparece como um ponto branco circular no canto inferior direito. Apesar do nome, nessas traduções, esses fenômenos refletem a luz solar. Por isso aparecem em branco.

Crédito: NASA / ESA / CSA / Jupiter ERS Team / Judy Schmidt

É importante destacar que as duas novas imagens de Júpiter foram tiradas a partir da Near-Infrared Camera (NIRCam) do James Webb. Trata-se de instrumento com três filtros infravermelhos que cria um único clique a partir de uma composição de várias fotos. As observações visam dar aos cientistas mais pistas sobre a vida interior do planeta.