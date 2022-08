Testamos: Doogee D11 tem funcionalidades úteis e bateria potente

Maria Beatriz Vaccari

22/08/2022 | 10:55



O smartwatch Doogee D11 reúne as principais funcionalidades de um relógio inteligente e aparece como uma boa opção para quem quer fugir dos modelos caros de marcas como Apple e Samsung. O preço oficial do produto gira em torno de R$ 440, mas é possível comprá-lo por R$ 220 até 26 de agosto no marketplace AliExpress.

Doogee D11

Ao abrir a embalagem do Doogee D11, o usuário dá de cara com o relógio, o fio de carregamento, o manual e duas opções extras de pulseiras.

Apesar de contar com um visual simples, o smartwatch pode não agradar quem gosta de relógios mais delicados. A tela high definition quadrada tem 1,32 polegadas. Com a moldura, contudo, a caixa chega a 4,6 x 4,6 centímetros.

Assim como os principais relógios inteligentes disponíveis no mercado, o modelo da Doogee permite monitorar a realização de atividades físicas (é possível escolher entre 70 modalidades diferentes). Ele também mede os batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue, o estresse, as condições de sono e até avalia a respiração do usuário.

Há também opções de jogos, despertador, calculadora, cronômetro e player para controlar a reprodução de músicas.

Boa parte das funções do modelo podem ser usadas sem conectá-lo a um smartphone. Para utilizar mais recursos, como o de receber e atender chamadas pelo relógio, é necessário baixar o aplicativo GloryFit no celular.

A plataforma permite parear o Doogee D11 ao smartphone por meio de conexão Bluetooth. A partir daí, é possível receber, atender e até fazer ligações telefônicas (pela agenda de contatos ou por um discador numérico) pelo relógio. Nos testes realizados pelo 33Giga, o microfone funcionou muito bem durante as chamadas. O som do autofalante, contudo, se sai melhor quando está regulado em volume médio.

O GloryFit também controla as notificações que serão exibidas no smartwatch (como mensagens SMS e de WhatsApp) e reúne as informações de saúde do usuário. Apesar de funcionar relativamente bem, o app não é muito intuitivo e apresenta traduções bem confusas.

Raio-X

Doogee D11

Conexão: Bluetooth

Tela: 1,32 polegadas high definition

Bateria: 300mAh

Duração da bateria: 7 dias

Tempo de recarga da bateria: 2h30

Dimensões: 46 x 46 x 10,7 mm

Peso: 38 gramas

Preço: R$ 220 (até 26 de agosto)

O que empolga: Quantidade de funcionalidades, proteção contra água e bateria duradoura.

O que desanima: design pode desagradar quem gosta de acessórios mais delicados, som do autofalante “estoura” quando o volume está alto e app GloryFit é um pouco confuso.

Site: https://s.zbanx.com/r/0JMtgZtWwxmi

Dia a dia e bateria

No geral, o Doogee D11 funciona bem no dia a dia. É possível personalizar a aparência do mostrador de horas e adaptar algumas funções do sistema (como o modo de exibição de aplicativos) conforme as preferências de cada pessoa.

A proteção IP68 contra água é um diferencial importante. Graças a ela, o usuário pode pegar chuva, tomar banho e até praticar natação sem tirar o relógio do pulso.

A bateria de 300mAh é outro ponto positivo, já que permite usar o Doogee D11 por sete dias consecutivos. Depois disso, basta plugar o cabo de energia para recarregar – o processo dura cerca de 2h30.

