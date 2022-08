Obituário - 23 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ



Querino das Dores, 100. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo

Redentor, Vila Pires.

Anizio Canário, 92. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Amarildo Fortunado Mathias, 59. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Professor. Dia 17. Jardim da Colina.

Antonio Pereira, 81. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Arlindo Bezerra da Silva, 78. Natural de Parelhas (RN). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Sanyo André.

Juranilda Braga Pinelli, 78. Natural de Itapicuru (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



Cláudio Domingos Precioso, 62. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Porteiro. Dia 17. Cemitério Municipal de Duartina.



SÃO BERNARDO

Neuza Guedes da Silva, 101. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Antonio José Neto, 86. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Sant’Ana dos Santos, 82. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Hermenegilda de Souza Cunha, 78. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Clécio Luiz da Silva, 59. Natural de Coqueiral (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Valdemar Oliveira de Lima, 57. Natural de Quedas do Iguaçu (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luiza de Paula Brandão, 89. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Abílio Gonçalves dos Santos, 82. Natural de Caruaru (Paraíba). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rubens Pillat, 71. Natural de São Caetano. Residia na Quinta da Paineira, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iracema Feitoza Lopes, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Gilvan de Albuquerque, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

João Vieira de Almeida, 88. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz.

Octavio Cunha da Silva, 78. Natural de Ibiassucê-BA (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Araujo da Silva, 76. Natural de Santana (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Vieira da Silva, 72. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Zeferino Tertuliano da Silva, 69. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.



José Evaldo Pessoa, 57. Natural de Custódia (PE). Residia no Parque Doroteia, em São Paulo. Dia 17. Vale da Paz.

Cilene de Oliveira Ricarte, 50. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Matheus Leite Damasceno, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 17. Vale da Paz.



M A U Á

Luzia Joana de Jesus Barbosa, 87. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Carlos Lopes, 79. Natural de Rio Claro (Rio de Janeiro). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Nerilda de Oliveira, 69. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.