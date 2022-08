1MORE lança três fones de ouvido com promoções especiais no Aliexpress

Da Redação

Do 33Giga



22/08/2022 | 06:55



A 1MORE, marca do ecossistema da Xiaomi focada em produtos de áudio, está lançando três novos fones de ouvido: o PistonBuds Pro, o ComfoBuds Mini e o EVO. As novidades chegam ao Aliexpress no dia 22 de agosto com descontos exclusivos. A seguir, você descobre os detalhes de cada um dos modelos e de como aproveitar cada oferta.

PistonBuds Pro

Os fones de ouvido PistonBuds Pro contam com a tecnologia QuiteMax. Com microfone de alimentação e feedback para bloquear os sons ambientes, proporciona até 38dB de profundidade de cancelamento de ruído (ANC). O recurso também funciona em modo triplo, com ANC forte + Modo Transparência (que permite falar com pessoas próximas e ouvir outros sons importantes) + Modo WNR (resistente ao ruído do vento).

Essas características vão garantir ao usuário uma experiência de concerto, desfrutada com um som grave, potente e preciso, emitido por um driver dinâmico de 10 mm. E nada disso é à toa, já que o modelo foi afinado por Luca Bignardi, engenheiro de som quatro vezes premiado pelo Grammy.

Para dar conta do recado, o modelo oferece até 7,5 horas de música com apenas uma carga (e o ANC desligado) – tempo que pode chegar a 30 horas com o estojo de carregamento. A utilização do PistonBuds Pro no dia a dia fica completa com a resistência à água (IPX5) e o design dedicado ao conforto – com quatro tamanhos de pontas auriculares de silicone para criar ajuste personalizado ao melhor desempenho de áudio.

Desconto e disponibilidade Com preço original de $59, entre os dias 22 e 26 de agosto, o 1MORE PistonBuds Pro será vendido por $44,90, com entrega grátis para o Brasil. Além do desconto imediato de R$ 15, a loja complementa a oferta com o cupom 6lC3 (adicionado no carrinho). Saiba mais em: s.zbanx.com/r/lDMuTb924vpA.

ComfoBuds Mini

Com cancelamento de ruídos (ANC) de até 40dB, o ComfoBuds Mini também funciona em modo múltiplo, possibilitando o cancelamento forte, médio ou desligado, além do modo transparência (para ouvir pessoas e outros sons ao redor). O microfone duplo garante conversas claras, enquanto a qualidade sonora do engenheiro Luca Bignardi entrega boa imersão com ajuda da tecnologia SoundID, da Sonarworks.

Uma das principais particularidades do modelo é ser ultra pequeno, tendo apenas 3,7 gramas. Com design oval ergonômico, ele também é acompanhado por quatro conjuntos de pontas auriculares de silicone (XS/S/M/L) para se ajustar aos diferentes tamanhos de orelhas.

Segundo a fabricante, o ComfoBuds Mini é pequeno o suficiente para ser usado com conforto ao longo de uma noite de sono. E para aprimorar essa experiência, ele foi equipado com o recurso Stress Reliever, que tem 30 sons calmantes para criar um ambiente de silêncio e paz na hora de dormir.

Por fim, o modelo entrega, ainda, 1,5 hora de uso com 10 minutos de carga – que se estende para cerca de 20 horas em parceria com o estojo de carregamento.

Desconto e disponibilidade Com preço original de $99, entre os dias 22 e 26 de agosto, o 1MORE ComfoBuds Mini será vendido por $64. Uma redução de 29% no valor mais $6 de desconto imediato, além de entrega grátis para o Brasil. Saiba mais em: s.zbanx.com/r/FGG5jr0a8Doo.

EVO

O fone de ouvido EVO é equipado com a qualidade de som Audiophile-Level com frequência de resposta de 40KHz, DLC Driver de 10mm + Balance Armature Hi-Fi Sound, certificado Hi-Res Wireless e tecnologia SoundID, da Sonarworks.

Como os outros modelos da marca, o EVO tem tecnologia de cancelamento de ruído QuietMax adaptável – com os modos ANC forte (até 42dB), ANC suave e cancelamento de ruído de vento. A capacidade também se estende para os seus seis microfones embutidos, que entregam chamadas mais claras e nítidas. Tudo isso em um dispositivo com design e construção premium.

Entre outras características, o EVO tem adaptação ergonômica e esportiva, acompanhado de quatro conjuntos de pontas auriculares de silicone antibacteriano para conforto e higiene. Ele também é resistente à água (IPX4) e entrega 5,5 horas de bateria com o ANC ligado e 8 horas com o recurso desligado – durações que se estendem para 20 horas e 28 horas, respectivamente, com o estojo de carregamento.