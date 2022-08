Índia: Pelo menos 40 pessoas morreram em inundações e deslizamentos

21/08/2022 | 17:15



Pelo menos 40 pessoas morreram e outras estão desaparecidas por inundações provocadas por intensas chuvas de monções no norte da Índia nos últimos três dias, disseram autoridades neste domingo, 21. As chuvas inundaram centenas de vilarejos, derrubaram casas de barro, inundaram estradas e destruíram pontes em partes dos Estados de Himachal Pradesh e Uttarakhand. O Departamento Meteorológico da Índia previu que chuvas fortes continuariam a ocorrer na região pelos próximos dois dias.

Um comunicado oficial do governo neste domingo disse que deslizamentos de terra e inundações no Estado himalaio de Himachal Pradesh nos últimos três dias mataram pelo menos 36 pessoas. Centenas estavam se abrigando em campos de apoio após serem deslocados de suas casas inundadas.

No Estado vizinho de Uttarakhand, uma série de chuvas no sábado, 20, deixou quatro mortos e 13 desaparecidos quando os rios transbordaram e arrastaram casas. Equipes de resgate estavam evacuando pessoas em ambos os Estados.

Desastres causados por deslizamentos de terra e inundações são comuns na região do Himalaia no norte da Índia durante a estação das monções de junho a setembro. Cientistas dizem que estão se tornando mais frequentes à medida que o aquecimento global contribui para o derretimento de geleiras. No ano passado, inundações repentinas mataram quase 200 pessoas e arrasaram casas em Uttarakhand.